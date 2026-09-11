Zelenskiy Kiev'deki İHA saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gün boyunca Kiev'e "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini, akaryakıt istasyonlarının hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gün boyunca Kiev'deki akaryakıt istasyonlarını hedef aldığını, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gün boyunca başkent Kiev'e "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Saldırılarda akaryakıt istasyonlarının hedef alındığını belirten Zelenskiy, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Zelenskiy, Kiev'in yanı sıra Kirovograd, Dnipro, Odesa, Donetsk, Herson, Harkiv ve Mıkolayiv bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.
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