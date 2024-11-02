Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Toplanıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerinin Rusya'da Ukrayna'ya saldırmak için toplandığını iddia ederek, "Herkes, Kuzey Kore askerlerinin Ukraynalılara saldırmaya başlamasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli askerlerinin Rusya'da hangi noktalarda toplandıklarına dair bilgiye sahip olduklarını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Artık Rusya'nın, Kuzey Kore'den gelen askerleri kendi topraklarında topladığı her yeri, tüm kamplarını görüyoruz. Yeterince uzun menzilli saldırma (uzun menzilli silah) imkanımız olsaydı, önleyici olarak saldırabilirdik. Bu ortaklara bağlıdır."

Zelenskiy, ABD, İngiltere ve Almanya'nın, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarına saldırı düzenleme imkanı vermek yerine gelişmelere sadece "baktığını" ifade etti. Ayrıca, "Herkes, Kuzey Kore askerlerinin Ukraynalılara saldırmaya başlamasını bekliyor." dedi.

Savaşın, Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik "genişlemesini istemeyen" herkesi "harekete geçmeye" çağıran Zelenskiy, "Savaşın tırmanmasının ve genişlemesinin kabul edilemezliğine ilişkin sözlerin eylemlerle örtüşmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.