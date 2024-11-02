Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Toplanıyor

Ukrayna lideri Zelenskiy, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da toplandığını ve saldırı beklediğini söyledi.

02.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerinin Rusya'da Ukrayna'ya saldırmak için toplandığını iddia ederek, "Herkes, Kuzey Kore askerlerinin Ukraynalılara saldırmaya başlamasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli askerlerinin Rusya'da hangi noktalarda toplandıklarına dair bilgiye sahip olduklarını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Artık Rusya'nın, Kuzey Kore'den gelen askerleri kendi topraklarında topladığı her yeri, tüm kamplarını görüyoruz. Yeterince uzun menzilli saldırma (uzun menzilli silah) imkanımız olsaydı, önleyici olarak saldırabilirdik. Bu ortaklara bağlıdır."

Zelenskiy, ABD, İngiltere ve Almanya'nın, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarına saldırı düzenleme imkanı vermek yerine gelişmelere sadece "baktığını" ifade etti. Ayrıca, "Herkes, Kuzey Kore askerlerinin Ukraynalılara saldırmaya başlamasını bekliyor." dedi.

Savaşın, Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik "genişlemesini istemeyen" herkesi "harekete geçmeye" çağıran Zelenskiy, "Savaşın tırmanmasının ve genişlemesinin kabul edilemezliğine ilişkin sözlerin eylemlerle örtüşmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
21:36 Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
21:24 Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı
21:10 Shane Larkin, milli takıma geri döndü Shane Larkin, milli takıma geri döndü
20:34 Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
19:56 Hamza Akman’ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
19:12 Mauro Icardi’yi Galatasaray’dan koparacak ihtimal ortaya çıktı Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 16:06:51. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.