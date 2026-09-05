Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rus saldırıları ve savunma finansmanını görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rus saldırıları ve savunma finansmanını görüştü

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rus saldırıları ve savunma finansmanını görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesinde Rus saldırıları, savunma finansmanı ve PURL girişimini ele aldı. Zelenskiy, ortaklarının savunma finansmanı açığını kapatma ihtiyacını dikkate aldığını ve Patriot füzeleri ile PURL girişimi finansmanı konusundaki konuşmaları aktardı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Rusya'nın saldırıları, savunma finansmanı ve PURL girişimini ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, şunları kaydetti:

"NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile konuştum. Ona Rus saldırılarına dair durum, savunma ihtiyaçlarımız ve ABD Başkanı'nın elçileriyle yapılacak toplantılara yönelik hazırlıklar konusunda bilgi verdim. Mark ve ben diplomaside ilerleme ihtiyacını aynı şekilde görüyoruz ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplantılar faydalı olabilir.

İkinci olarak, savunma finansmanındaki açığı kapatmamız gerektiği yönündeki ihtiyacımızı dikkate aldıkları için ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda çalışıyoruz. Mark, bana Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu Patriot füzeleri ve PURL girişimi finansmanı konusundaki konuşmalarından bahsetti. Desteğiniz için teşekkürler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rus saldırıları ve savunma finansmanını görüştü - Son Dakika

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