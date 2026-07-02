Zelenskiy: Putin savaşı kaybediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş nedeniyle ekonomik alanda ve cephede sorunlar yaşadığını belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı kaybediyor." dedi.

Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy, başkent Kiev'deki Darnitskiy semtinde Rus saldırısı sonucu yıkılan bir apartmanın önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunması için daha fazla füzeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Rusya'nın Kiev'e bu gece düzenlediği yoğun hava saldırısına mutlaka karşılık vereceklerini kaydeden Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı kaybediyor." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın hem cephede hem de ekonomik alanda sorunları olduğunu savunarak "Net bir şekilde görülüyor ki, (Rusya) özellikle balistik füzelerle Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da artıracak." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki petrol ve askeri tesislerine son dönemlerde başarılı saldırılar düzenlediklerini ifade eden Zelenskiy, bu durumun Rusya'nın yönetimini rahatsız ettiğini söyledi.

Kiev'de ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Öte yandan, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e düzenlediği hava saldırısının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Saldırıda ölenlerin sayısının 21'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 2'si çocuk 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

3 Temmuz, Kiev'de "yas günü" ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenler anısına Kiev'de 3 Temmuz Cuma günü için yas ilan ettiklerini belirtmişti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda seyir, balistik ve hipersonik olmak üzere farklı türlerde toplam 74 füze kullandığı, ayrıca 496 SİHA fırlattığı belirtilmiş ve Ukrayna ordusunun ise 48 füzeyi ve 476 SİHA'yı etkisiz hale getirdiği ifade edilmişti.