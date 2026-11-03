Zelenskiy, Rus saldırısında Harkiv'de 73 kişinin yaralandığını bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus saldırısında Harkiv'de 73 kişinin yaralandığını bildirdi

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Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece kritik altyapıyı hedef alan yoğun hava saldırısında 9 bölgede enerji altyapısının hasar gördüğünü bildirdi. Harkiv'deki şehir hastanesine düzenlenen saldırıda ise 73 kişi yaralandı, kardiyoloji bölümü hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece düzenlediği yoğun hava saldırısında kritik altyapıyı hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bu gece düzenlenen saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını kaydeden Zelenskiy, "Ruslar bu gece, özellikle kritik altyapıyı hedef alan yoğun ve kombine saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 9 bölgesindeki enerji altyapısının hasar gördüğünü aktaran Zelenskiy, birçok şehirde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv'deki şehir hastanesine saldırı düzenlediğini belirterek, "73 kişi yaralandı, tedavi gören hastaların bulunduğu kardiyoloji bölümü hasar gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gece ülkesine 289 İHA, 17 balistik füze ve 59 seyir füzesinin fırlatıldığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya yeni hava saldırısının düzenlenebileceğine işaret etti.

Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki Komişuvaha köyüne dün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a çıktığını belirterek, "Enkazda hala insanlar var." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Gandja da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgedeki Dnipro kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA
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