Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerileri ve İHA tesislerini vurduklarını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerileri ve İHA tesislerini vurduklarını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ryazan, Perm ve Tataristan bölgelerindeki petrol rafinerileri ile Kursk'taki İHA tesisini ve Karadeniz'deki bir hedefi vurduklarını duyurdu. Saldırıların, Rusya'nın saldırılarına adil karşılık olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki petrol rafinerileri ve insansız hava aracı tesislerini (İHA) vurduklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'nın saldırılarına "adil şekilde karşılık vermeye devam ettiğini" belirtti.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki petrol rafinerisinin vurulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Perm bölgesi ve Tataristan'daki petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli saldırılar" düzenlendiğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Kursk bölgesinde saldırı amaçlı İHA'ların depolandığı ve fırlatıldığı tesis ile Karadeniz'deki bir hedefin de vurulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Tataristan, Karadeniz, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerileri ve İHA tesislerini vurduklarını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerileri ve İHA tesislerini vurduklarını açıkladı - Son Dakika
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