Zelenskiy: Rusya Terörü Sona Erdirmeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına tepki göstererek, "Rusya bir kez daha savaşı ve terörü sona erdirmeyeceğini gösteriyor." dedi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusların saldırılarda toplam 550 insansız hava aracı (İHA) ve füze kullandığını anımsatan Zelenskiy, "Başkent (Kiev), bu Rus saldırısının ana hedefiydi." değerlendirmesini paylaştı.

Zelenskiy, Rusların "alaycı" bir saldırı düzenlediğini kaydederek, "Bu, en yoğun hava saldırılarından biriydi." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerine de saldırıların yapıldığını belirten Zelenskiy, saldırılar nedeniyle 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırı düzenlenen alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Rusya bir kez daha savaşı ve terörü sona erdirmeyeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.