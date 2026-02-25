Zelenskiy: Savaş için liderler düzeyinde toprak sorunları gündeme gelmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için ülkesinin toprak sorunlarının liderler düzeyinde gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılı nedeniyle Kiev'de temaslarda bulunan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rus ordusunun ülkesindeki enerji ve kritik altyapılara yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine sağladığı desteklerden dolayı Norveç'e teşekkür etti.

Ukrayna'daki kritik altyapının hava savunma saldırılarından korunması gerektiğini belirten Zelenskiy, "230 adet öncelikli tesisimiz var. Toplamda daha fazla tesisimiz bulunuyor, ancak korunması gereken öncelikli tesisler bunlardır." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlarla saldırılarını sürdürdüğünü, geçen hafta balistik, hipersonik ve kıtalararası füzelerin üretildiği bir sanayi sitesine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Saldırının, Ukrayna'nın ürettiği FP-5 "Flamingo" tipi seyir füzeleri ile 1400 kilometrelik mesafede gerçekleştirildiğini ifade eden Zelenskiy, bunun endüstri için "gerçek bir başarı" olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Flamingo tipi füzelerin üretim sürecinde gecikmelerin yaşandığını kaydederek, üreticilerin füze sayısını artırmak istediğini söyledi.

"Ukrayna toprak meselesinin yarın Cenevre'de çözülmesini beklemiyorum"

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev'in 26 Şubat'ta Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini anımsattı.

Görüşmede savaşın sona erdirilmesi ile ilgili konular ve ABD-Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alınacağını aktaran Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü meselesinin bu toplantıda çözülmesini beklemediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ama toprak ve bölge (Donbas) konularında yarın net bir sonuca ulaşacağımızdan emin değilim. Çünkü bu konuların, tekrar ve tekrar söyleyeceğim, liderler düzeyinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum."

"Rusya'nın nükleer bomba iddiası bir siyasi baskıdır"

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı ve bu yönde çalışmalar yaptığı iddiasını hatırlatan Zelenskiy, ABD ile Ukrayna'nın ve müttefiklerinin söz konusu açıklamaya tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın açıklamasının tehlikeli olduğunu savunarak, "Bana kalırsa, nükleer silahlar kelimesi ile oynamak her zaman tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Rusya ve Ukrayna'nın üçlü müzakerelerin yeni turu için hazırlık yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Bence bu (nükleer bomba iddiası), üçlü görüşmeler için bir hazırlıktır ve bu bir tür siyasi baskıdır. Genel olarak, Rusya savaş alanında zafer elde edemeyince, Ukrayna topraklarında nükleer silah aramaya başlıyor. Maalesef, Ukrayna'nın nükleer silahı yok." ifadelerini kullandı.