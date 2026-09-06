Zelenskiy: Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek - Son Dakika
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Zelenskiy: Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın kış başlamadan sona ermesinin beklenmediğini belirterek "Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek" dedi. ABD'li temsilcilerle Kiev'de yapılan görüşmelerde müzakere sürecinin yeniden başladığı ifade edilirken, toprak meselesinin çözümünün liderler düzeyinde ele alınması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, mevcut durumun savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmediğini söyleyerek, "Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Avrupa ile yakın zamanda yeni bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını belirten Zelenskiy, toplantının Avrupa, ABD veya yeniden Ukrayna'da yapılmasının henüz netleşmediğini dile getirdi.

Witkoff ve Kushner'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşme ve bugün Kiev'deki temaslarının ardından müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını ifade eden Zelenskiy, çözülmemiş en önemli konunun toprak meselesi olduğunu, bu gibi konuların ancak liderler düzeyinde çözülebileceğini kaydetti.

Zelenskiy, savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik ve ekonomik garantileri görüştüklerini, güvenliğin temelinde güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

Witkoff ve Kushner'in ziyareti sırasında Rusya'nın saldırılarının azaldığını hatırlatan Zelenskiy, "Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin, böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, mevcut durumun savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmediğini aktararak, "Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek." şeklinde konuştu.

ABD'nin gelecek yıl Patriot hava savunma sistemleri için füze üretimini artıracağına işaret eden Zelenskiy, Ukrayna'nın ilave sistemler almayı beklediğini vurguladı.

Almanya'nın da ABD lisansı kapsamında füze üretimini artırdığını ve Kiev'in bu konuda gerekli anlaşmalara sahip olduğunu ifade eden Zelenskiy, gelecek yıl Ukrayna'nın füze savunmasının önemli ölçüde güçleneceğine inandığını dile getirdi.

Ukrayna'nın yeni tip Rus jet dronlarına karşı kendi savunma sistemlerini de geliştirdiğini belirten Zelenskiy, 67 Ukraynalı şirketin bu dronların önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü, bunlardan 3 ila 5'inin sonuç verdiğini ve seri üretime hazırlık yapıldığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki güçlerini artırdığını savunan Zelenskiy, Moskova'nın yeni bir seferberlik ilan edebileceğini öne sürdü.

Ukrayna'nın son 10-12 ayda savaş alanında güçlendiğini ve bunun diplomasiye fırsat sunduğu yorumunu yapan Zelenskiy, önlerindeki en önemli zorlukların ağır kış ile ordunun, savunma sanayisinin ve insani harcamaların finansmanındaki açık olduğunu kaydetti.

Witkoff görüşmelerden memnun

Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, hem Moskova'daki hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söyledi.

Witkoff, Trump'ın kendisi ve Kushner'den müzakere sürecini yeniden başlatmak amacıyla Kiev'e gitmelerini bizzat istediğini belirterek, görüşmelerin yeniden başlatılmasının önemine işaret etti.

ABD, üçlü müzakere formatına dönmek istiyor

Kushner ise "ABD, Ukrayna ve Rusya ile üçlü müzakere formatına dönmek istiyor. Bu format, uzun vadeli barış görüşmelerinde bir sonraki adım olabilir." dedi.

Trump'ın, çatışmaların sona ermesinin ardından başlayacak çerçeve görüşmelerine ulaşmak istediğini aktaran Kushner, Trump'ın kendisi ve Witkoff'a yalnızca savaşın durdurulmasını değil, uzun vadeli barışı sağlayacak bir "barış paketi" oluşturma görevi verdiği bilgisini paylaştı.

Kushner, dün Putin'le gerçekleştirilen görüşmeyi de "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Volodimir Zelenskiy, Diplomasi, Güncel, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek - Son Dakika

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