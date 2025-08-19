Zelenskiy, Trump ile Toprak Değişimini Tartıştı - Son Dakika
Zelenskiy, Trump ile Toprak Değişimini Tartıştı

19.08.2025 10:16
Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde toprak değişimi fikrini reddetmedi, 'orantılı takas' önerdi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede toprak değişimi fikrini doğrudan reddetmediğini öne sürdü.

WSJ'nin ismini vermek istemeyen konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre, Zelenskiy ile Trump dün "toprak değişimi" konusunu görüştü.

Yetkililer, Zelenskiy'nin "nüfusun yer değiştirmesinin zorluğuna ve Ukrayna Anayasası'nın toprak teslimine izin vermediğine dikkati çektiğini" belirtti.

Ardından Zelenskiy'nin görüşmede, "orantılı takas" seçeneğini gündeme getirdiğini iddia eden yetkililer ayrıca, Trump'ın liderlerden "ateşkes" kelimesini kullanmayı bırakmalarını istediğini aktardı.

Yetkililer, liderlerin bundan sonra ateşkes yerine "mütareke" veya "öldürmeyi durdurma" ifadelerini kullanma konusunda anlaştıklarını ileri sürdü.

Avrupalı liderlerin, "Trump'ın anlayabileceği bir şekilde" Ukrayna'nın toprak kayıplarını açıkladığını söyleyen yetkililer, Rusya'nın tüm Donbas bölgesini talep etmesinin, ABD'den Trump'ın memleketi olan eyaletin teslim edilmesini istemeye benzetildiğini ileri sürdü.

Ukrayna'nın güvenlik garantileri sonrası ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması teklif ettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

07:19
