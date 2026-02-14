Zelenskiy: Ukrayna Barış Anlaşmasına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy: Ukrayna Barış Anlaşmasına Hazır

14.02.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için barış anlaşmasına hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için ülkesine ve Avrupa'ya gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için diplomasi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, bu müzakerelerin başarılı olması için her şeyi, gerçekten her şeyi yapacak." dedi.

Savaşın bitirilmesi için gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşmanın yapılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna, bizim için Avrupa için gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazırdır ve bu savaşın sona erdirilebileceğinden eminim." diye konuştu.

Zelenskiy, Avrupa'nın halihazırda üçlü müzakereler masasında yer almamasının doğru olmadığını belirterek "Amerikalılar sık sık tavizler konusunu gündeme getiriyor. Maalesef bu tavizler, çoğu zaman Rusya değil sadece Ukrayna bağlamında tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

"Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor"

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yeni toprakları işgal etmek istediğini savunarak "(Putin) Kendini bir kral olarak görüyor olabilir ama aslında savaşın kölesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerlediği her kilometre toprak için büyük kayıplar verdiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Rus ordusu için bir metre toprağın bedeli 156 askerdir. Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor ve ne kadar uzun sürerse saldırgan o kadar çok kaynak elde eder."

"Saldırılardan hasar görmeyen tek bir elektrik santralimız bile kalmadı"

Ukraynalı lider Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısını ağırlıklı olarak hedef almaya devam ettiğini belirterek "Ukrayna'da, Rus saldırılarından zarar görmemiş tek bir elektrik santrali bile kalmadı." dedi.

Zelenskiy, daha fazla hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek "Hava savunmamız, müttefiklerimiz tarafından pazar günü bize teslim edilen füzeleri, perşembe gecesi itibarıyla hava sahamızı korumaya başladı." diye konuştu.

"Avrupa cephesini Ukraynalılar tutuyor"

Zelenskiy, cephede savaşan Ukraynalıların aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliği için mücadele ettiğini vurguladı.

Ukrayna'nın güçlü orduya sahip olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Avrupa cephesini Ukraynalılar tutuyor. Bağımsız bir Polonya ve özgür Baltık devletleri, halkımızın arkasında duruyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Ukrayna'nın ordusuna ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy, "Ukrayna ordusu gibi bir orduyu NATO'nun dışında tutmak mantıklı değil. Bu, Putin'in değil, sizin vereceğiniz karar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim için ateşkes gerekli"

Zelenskiy, Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılabilmesi için önce ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı ateşkes yapmaya zorlayabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Eğer Amerikalılar ve Rusya, Ukrayna'da seçim istiyorsa buna açığız." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Ukrayna Barış Anlaşmasına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:42:20. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Ukrayna Barış Anlaşmasına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.