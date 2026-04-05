Zelenskiy ve Şara'dan İşbirliği Vurgusu

05.04.2026 20:02
Zelenskiy ve Şara, gıda tedarik, kalkınma ve güvenlik alanlarında işbirliğini görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra gıda tedarik, kalkınma ve güvenlik alanlarında işbirliğini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile başkent Şam'da görüştü.

Zelenskiy, Şara ile Şam'da yaptığı görüşmenin ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye ile toplumların güvenliğini artırma ve kalkınma fırsatlarını genişletme yönünde birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Bölgedeki mevcut durumu ve iyileştirme ihtimallerini de ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşına ilişkin gelişmelerin de görüşmede gündeme geldiğini, bu konuda verilen destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zelenskiy, askeri ve güvenlik alanında deneyim paylaşımına büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, Suriye tarafının Ukrayna halkına yönelik saygı ifadeleri için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın gıda tedarikinde üstlendiği güvenilir rolün de gündeme geldiğini kaydeden Zelenskiy, bölge genelinde gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik ortak fırsatların ele alındığını bildirdi.

Suriye'nin karşı karşıya olduğu enerji ve altyapı sorunlarının da ele alındığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın bu alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda yer aldığı belirtildi.

Tarafların ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması konularını ele aldığı görüşmede, uluslararası gerilimler ışığında gıda tedarik hatlarının güvenliğinin sağlanmasının öneminin de vurgulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

