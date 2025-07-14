Zelenskiy ve Trump'ın Temasları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u kabul ettiği bildirildi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Kiev'de temaslarda bulunan Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile bir araya geldiğini belirtti.

Kellogg ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Barışa doğu giden yolu, barışı daha da yakınlaştırmak için birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk." ifadesini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı "güç kullanmak" gerektiğini savundu.

Bu konuda ABD'nin liderliğine ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "Bu, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi, ortak üretim, Avrupa ile birlikte savunma silahlarının tedariki anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'ya ve ona yardım edenlere yönelik de yaptırımların uygulanması gerektiğini dile getirerek, ülkesine verdiği desteklerinden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Kellogg ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık bir hafta boyunca temaslarda bulunacağını duyurmuştu.

Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde, gazetecilerin, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin sorusuna, "Henüz sayısı kesinleşmedi ama biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." yanıtını vermişti.

Trump, 11 Temmuz'da, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini vurgulamıştı.