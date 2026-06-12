Zeren Ertaş Davasında Yargıtay Başsavcılığı Onama Talep Etti - Son Dakika
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Zeren Ertaş Davasında Yargıtay Başsavcılığı Onama Talep Etti

12.06.2026 09:40
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Yargıtay, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'daki KYK yurdunda asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'a ilişkin ana davada sanıklara verilen 2 ila 7 yıl arasındaki hapis cezaları ile beraat kararının onanmasını talep etti.

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, 26 Ekim 2023'te yurtta meydana gelen asansör faciası sonucunda yaşamını yitirdi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, asansör bakımından sorumlu firma sahibi Mustafa Büyükyapıcı'ya "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanıklar, asansörün montaj işlemlerini yapan firma sahibi Halil Tunca, montajcı firma çalışanı makine mühendisi Uğur İz ve sertifikasyon firması çalışanı makine mühendisi Ramazan Halit Aydemir ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Montajcı firma çalışanı elektrik elektronik mühendisi Nuri Menderes hakkında beraat kararı verildi.

BİR SANIĞIN CEZASI ARTILDI, ÜÇ SANIĞIN CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

17 Şubat'ta İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda, sanık Büyükyapıcı'ya 7 yıl 6 ay, diğer sanıklar Tunca, Aydemir ve İz'e ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken; sanık Menderes hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı değişmedi.

Zeren Ertaş'ın ailesinin avukatı, katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı avukatı ile sanık Mustafa Büyükyapıcı'nın avukatı, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

BAŞSAVCILIK CEZALARIN VE BERAATIN ONANMASINI İSTEDİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan tebliğnamede, sanıklara 2 yıl ile 7 yıl arasında değişen hapis cezaları ile beraat kararının onanması talep edildi. Başsavcılığın tebliğnamesi bağlayıcı nitelik taşımıyor, dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Tebliğnamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabul edilmesi gerektiği belirtilirken, sanık Nuri Menderes hakkındaki beraat kararına yönelik temyiz talebinin reddedildiği bildirildi. Başsavcılığın tebliğnamesinde, sanıklar Halil Tunca, Ramazan Halit Aydemir ve Uğur İz hakkındaki mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesine ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Tebliğnamede, "CMK'nın 286/2-b maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, katılan vekilinin temyiz isteminin CMK'nın 298. maddesi uyarınca" reddi istendi.

Sanık Mustafa Büyükyapıcı hakkındaki mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesine ilişkin tebliğnamede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, eylemin nitelendirilmesine göre sanık müdafiinin; suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, eksik araştırma yapıldığı, mevcut delillere göre mahkumiyet hükmü verilemeyeceği, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince beraate karar verilmesi gerektiğine; katılanlar vekilinin ise suç vasfının hatalı belirlendiği, sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği, takdiri indirim uygulanmasının ve TCK'nın 53/6. maddesinin uygulanmamasının hatalı olduğuna ilişkin temyiz istemlerinin yerinde görülmediği, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddi ile hükmün onanması talep olunur."

ZEREN ERTAŞ KAMU GÖREVLİLERİ DAVASINDA NE OLDU?

Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin kamu görevlileri davasında, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Nisan'da; Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Keskin, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım İnşaat Şube Müdür Vekili Mustafa Bal, Efeler İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Yıldır ile KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Esra Çolak hakkında "kazanın meydana gelmesinde ihmallerinin bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Zeren Ertaş'ın ailesinin avukatı Hakan Arslan, bu kararının ardından; Zeren'in ölümünde sorumluluğu bulunan tüm kişilerin birlikte yargılanmadığına, "yetersiz ve çelişkili" bilirkişi raporunun hükme esas alındığına ve delillerin değerlendirilmesinde hataya düşüldüğüne dikkat çekerek dosyayı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf, incelemesini henüz tamamlamadı.

Kaynak: ANKA

Yargıtay, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeren Ertaş Davasında Yargıtay Başsavcılığı Onama Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oktay Hart Oktay Hart:
    bu olay çocuklarımız için çok korkutucu bir durum maalesef yurtlarda kalacak öğrenciler artık asansöre girerken korku yaşayacak herhalde güvenlik kontrollerinin nasıl yapıldığı sorgulanması gerektiğini düşünüyorum gençlerin güvenliği için daha sıkı denetimler yapılmalı 0 0 Yanıtla
  • Tuğrul Yilmaz Tuğrul Yilmaz:
    valla bu haberi okuduktan sonra tam olarak ne olduğunu anlamadım çünkü detayları eksik gibi geliyor bana video fotoğraf görsem daha iyi anlayacağım diye düşünüyorum bu tür haberler için görsel olması şart hala kafamda soru işaretleri var 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Öztürk Zeynep Öztürk:
    yargıtay da onamazsa ne olacak zaten sonuç değişmeyecek 0 0 Yanıtla
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