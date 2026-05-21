Zerzevan Kalesi'nde Antik Roma Tarifleri

21.05.2026 14:39
Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte Roma dönemine ait tarifler tekrar hazırlandı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen "Bir Sofrada Miras" etkinliğinde, Roma dönemine ait antik tarifler yeniden hazırlandı. Arkeolojik bulgular ve antik yazarların reçeteleriyle oluşturulan menüde doldurulmuş tavuk, ballı hurma tatlısı, lejyoner içeceği Posca ve antik ekmek ziyaretçilere sunuldu. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, "Birebir antik reçeteye uygun bir Roma menüsü hazırlandı" dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve Roma döneminin doğudaki en önemli sınır garnizonlarından biri olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi, bu kez tarihi bir gastronomi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir Sofrada Miras" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık tarifler yeniden hazırlanarak ziyaretçilere sunuldu.

Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan pişirme kapları, servis kapları ve sosluklardan hareketle hazırlanan menü, antik Roma'nın yemek kültürünü günümüze taşıdı. Etkinlikte, dönemin önemli yazarları Yaşlı Cato, Apicius, Columella ve Plutarkhos'un eserlerinde yer alan tarifler esas alındı.

"ZERZEVAN'DA ÖNEMLİ BİR YEMEK KÜLTÜRÜNÜN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Etkinlikte konuşan Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, 12 yıldır devam eden kazılarda önemli gastronomik verilere ulaştıklarını söyledi.

Coşkun, "Arkeolojik kazılarda çok sayıda pişirme kapları, servis kapları ve sosluklar bulduk. Bu durum burada önemli bir yemek kültürünün olduğunu gösteriyor" dedi.

Kazılarda yalnızca seramik kapların değil, çok sayıda hayvan kemiğinin de bulunduğunu belirten Coşkun, "Burada baklagil, tahıl ve hem kırmızı hem beyaz et tüketiminin olduğunu tespit ettik. Çalışmalar bize bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"ROMA MENÜSÜ BİREBİR ANTİK REÇETELERE GÖRE HAZIRLANDI"

Etkinlik için oluşturulan menünün antik kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında hazırlandığını belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Apicius, Yaşlı Cato ve Plutarkhos gibi antik yazarların verdiği reçetelerden yola çıkarak bir Roma menüsü hazırlandı. Birebir antik reçeteye uygun olarak yapıldı. Bu yemeklerin Zerzevan'da tüketildiğini biliyoruz."

Coşkun, ilerleyen yıllarda yeni arkeolojik bulgular doğrultusunda farklı tariflerin de ortaya çıkarılabileceğini söyledi.

ANTİK TARİFLER YENİDEN SOFRALARDA

Etkinlik menüsünde Roma mutfağının öne çıkan lezzetleri yer aldı. Antik tariflere göre hazırlanan "Globi" isimli tatlı; süt, irmik ve lor peynirinin bal ve susamla buluşmasıyla sunuldu.

Apicius'un tariflerinden hazırlanan "Conchiclatu Pullus" adlı doldurulmuş tavuk yemeğinde ise bezelye, tavuk köftesi, baharatlar ve kuru üzüm şırası sosu kullanıldı.

"Dulcia Domestica" adlı ballı hurma tatlısı, ceviz ve çam fıstığı dolgusu ile hazırlanırken; Pompeii kazılarındaki buluntular temel alınarak yeniden üretilen "Panis Quadratus" ekmeği de menüde yer aldı."

Roma lejyonerlerinin içeceği olarak bilinen "Posca" ise sirke, bal, nane, kişniş ve aromatik otlarla hazırlandı.

"ZERZEVAN ÇOK ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU"

Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk de Zerzevan Kalesi'nin önemli bir turizm merkezi olduğunu belirterek, "Türk Mutfağı Haftası'nı Roma'nın reçeteleriyle burada yaşatıyoruz. Diyarbakır mutfağı da çok güçlü ve iddialı. Roma'dan gelen miras ile Diyarbakır'ın güçlü gastronomisini bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: ANKA

