Zeugma Antik Kenti\'ndeki Muzalar Evi Restorasyonu Tamamlanıyor

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GAZİANTEP'te, Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi'nde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde, 2007 yılında başlayıp 2019 yılında kazıları tamamlanan ve 938 eser çıkartılan Muzalar Evi'nde sona gelindi. Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, tarihi yapının restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2025 yılı içinde turizme kazandırılacağını söyledi.

Fırat Nehri üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 2007 yılında başlayıp 2019 yılında kazıları tamamlanan Muzalar Roma Evi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor. 2007 yılında başlanılan kazı çalışmalarına 2012 yılında dahil olan Türkiye İş Bankası'nın destekleriyle tarihi yapı içerisinden 938 eser çıkartılarak Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne kazandırıldı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, kazı çalışmalarının ardından nihai restorasyon ve konservasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ettiğini ve 2025 yılı içinde yapının turizme kazandırılacağını söyledi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise tarihi yapının turizme kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Kazı Başkanı Görkay ve Sözen eşliğindeki gazeteciler tarihi Muzalar Evi'nde incelemelerde bulundu.

Kazı Başkanı Görkay, proje kapsamında nihai restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını ve tarihi Roma evinin önümüzdeki yıl turizme kazandırılacağını söyledi. Muzalar Evi'nin tarihe birçok yönden ışık tuttuğunu belirten Görkay, "Buradaki çalışmalarımız 2007 yılında başladı, 2019 yılında da tamamlandı. O tarihten beri Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere Türkiye İş Bankası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve yerel idarelerden destekler aldık. Son yıllarda özellikle Türkiye İş Bankası buraya büyük destekler verdi. Proje kapsamında da nihai restorasyon ve konservasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında tamamlanıyor. Önümüzdeki yıl oldukça iyi korunmuş olan bu Roma evi de turizme açılacak" diye konuştu.

'TARİHİ YAPININ TURİZME KAZANDIRILACAK OLMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ'

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, tarihi Roma evinin turizm açısından önem arz ettiğini ve İş Bankası olarak bu ve benzeri destekleri sürdüreceklerini söyledi. Kazı çalışmalarının ardından korugan yapı inşaatının sürdüğünü ve desteklerinin bu kapsamda devam ettiğini dile getiren Sözen, "2012 yılında Kutalmış Görkay hocamla birlikte Zeugma'da Kültür Turizm Bakanlığının yürüttüğü kazılarda birlikte çalışma teklifi geldi. Hocamızla birlikte değerlendirdik. Muzalar evinin kazısına başlamıştı hocamız o tarihte. Çok güzel ilerleyen bir kazıydı. Bu tarihi evin ortaya çıkartılmasının tarih ve turizm açısından çok önemli olacağını düşündük ve birlikte çalışmaya karar verdik. 2012 yılında başladığımız bu kazı 2019 yılında sona erdi. Sonrasında bu yapıyı hocamızla koruma çalışmasına başladık. Evin en üst kısmında korugan yapının inşaatını şu anda devam ettiriyoruz. Umut ediyoruz birkaç aya bu korugan yapının da çalışması tamamlanacak. Sonrasında da bu tarihi alan turizme kazandırılarak ziyaretlere açılacaktır" ifadelerini kullandı.