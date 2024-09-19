Zeybek'ten Kanal İstanbul İtirazı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Arnavutköy imar planlarıyla, mahkemenin iptal ettiği Kanal İstanbul planlarını yeniden onaylayarak askıya çıkardığını belirterek, bu planların ivedilikle iptal edilmesini istedi.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul Arnavutköy ilçesi Boyalık ve Baklalı mahalleleri ile Yenişehir rezerv yapı alanının belli kısımlarına ilişkin imar ve uygulama planlarının, yapılan değişikliklerle yeniden askıya çıkarıldığını kaydetti.

Bu planların, Kanal İstanbul projesi kapsamında olduğunu belirten Zeybek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemenin iptal ettiği Kanal İstanbul planlarını yeniden onaylayarak askıya çıkardı. İstanbul'a ihanet projesi, mahkeme kararlarına rağmen bakanlık eliyle canlandırılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan planların, mevzuata ve kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildiğini aktaran Zeybek, "Mahkeme kararıyla mevzuata aykırılığı kanıtlanmış bu planlar ivedi şekilde iptal edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.