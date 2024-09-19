Zeybek'ten Kanal İstanbul İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeybek'ten Kanal İstanbul İtirazı

CHP'li Zeybek, Arnavutköy'deki imar planlarının iptal edilmesini istedi.

19.09.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Arnavutköy imar planlarıyla, mahkemenin iptal ettiği Kanal İstanbul planlarını yeniden onaylayarak askıya çıkardığını belirterek, bu planların ivedilikle iptal edilmesini istedi.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul Arnavutköy ilçesi Boyalık ve Baklalı mahalleleri ile Yenişehir rezerv yapı alanının belli kısımlarına ilişkin imar ve uygulama planlarının, yapılan değişikliklerle yeniden askıya çıkarıldığını kaydetti.

Bu planların, Kanal İstanbul projesi kapsamında olduğunu belirten Zeybek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemenin iptal ettiği Kanal İstanbul planlarını yeniden onaylayarak askıya çıkardı. İstanbul'a ihanet projesi, mahkeme kararlarına rağmen bakanlık eliyle canlandırılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan planların, mevzuata ve kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildiğini aktaran Zeybek, "Mahkeme kararıyla mevzuata aykırılığı kanıtlanmış bu planlar ivedi şekilde iptal edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Gökan Zeybek, Arnavutköy, İstanbul, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeybek'ten Kanal İstanbul İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:46:26. #1.12#
SON DAKİKA: Zeybek'ten Kanal İstanbul İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement