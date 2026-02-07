Adanalılar Zeydan Karalar'la Buluştu... Zeydan Karalar: "Artık Aranızdayım Ama İçerideyken de Hep Kalpten Sizinle Birlikteydim" - Son Dakika
Adanalılar Zeydan Karalar'la Buluştu... Zeydan Karalar: "Artık Aranızdayım Ama İçerideyken de Hep Kalpten Sizinle Birlikteydim"

07.02.2026 17:51  Güncelleme: 09:52
Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Adanalılarla buluştu. Karalar, 212 gün süren tutukluluğunun ardından halkına hitap ederek, kendisi ve Adana için yapılan hizmetleri anlattı.

(ADANA) - Haber: Feyaz ÇANAK

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Adanalılarla buluştu.  Karalar, "Benim Nuray'la sevgimizi bilmeyen yoktur ama tutuklandığımızda o 200-250 bin kişilik mitingde 'bizi de sever ama Adana'yı daha çok sever' dedi. 24 saatimi verdim, kimin başında ne bela varsa orada yanındaydım. Hiç Adana'nın görmediği hizmetleri yaptık, bundan sonra devam edeceğiz hep birlikte. Bu kardeşiniz sizin için ne yaptıysa bunların hiçbir önemli değil, sizlere feda olsun. Artık aranızdayım ama içerideyken de hep kalpten sizinle birlikteydim" dedi.

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Adanalılarla buluştu. CHP Adarana İl Başkanlığı önünedki buluşmada konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Tam 212 gün önce Zeydan Başkanı tutukladıklarında şöyle başlamıştım: Yiğit Adana, mert Adana, boyun eğmez Adana, hoş geldiniz demiştim. Hoş geldiniz Adana. Bugün Zeydan Başkanımıza kavuşuyoruz ve çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aramızda. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, şeref verdiniz, onur verdiniz. Adana seni hiç unutmadı, yol arkadaşların seni hiç unutmadı, her zaman arkanda oldu. Bugün de seni karşılamaya, kucaklamaya geldi. Hepinizin emeği çok, hepiniz alın teri döktünüz. Ben hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Zeydan Karalar'a memleketine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizin güzelliğinizi, dayanışmanızı, birlikteliğinizi anlatamayız"

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şunları söyledi:

"Bu nasıl bir duygu, ne büyük bir mutluluk anlatamam. Sizin güzelliğinizi, dayanışmanızı, birlikteliğinizi, özgürlüğünüzü lafla anlatamayız. Ama siz bu süreçte hem Adana'yı hem Adanalıyı çok güzel anlattınız. Nasıl kardeşine sahip çıkılır bir belediye başkanına, tüm Türkiye'ye anlattınız ve elbette bizi gururlandırdınız. İşte CHP budur; düşenin dostudur, mağdurun dostudur, fakirin dostudur, adaletin yanındadır. Onun için CHP'nin bırakın bir belediye başkanı olmayı, bir üyesi olmaktan her zaman gurur duymuş bir kardeşinizim. Çıktık ama orada bıraktığımız kardeşlerimiz var. İnancım odur ki onlar da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklar. Ben bütün savunmaları can kulağıyla dinledim, inanın ben kadeşlerimin savunmalarına baktığımda en kısa sürede adaletin tecelli edeceğine ve özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum."

Bu dönem çok büyük talihsizlikler yaşadık. Çok değerli iki belediye başkanımızı kaybettik. Bu kardeşiniz aklı erdiği günden beri gece gündüz Adana için çalışmıştır. Benim Nuray'la sevgimizi bilmeyen yoktur ama tutuklandığımızda o 200-250 bin kişilik mitingde 'bizi de sever ama Adana'yı daha çok sever' dedi. 24 saatimi verdim, kimin başında ne bela varsa orada yanındaydım. Hiç Adana'nın görmediği hizmetleri yaptık, bundan sonra devam edeceğiz hep birlikte. Bu kardeşiniz sizin için ne yaptıysa bunların hiçbir önemli değil, sizlere feda olsun. Artık aranızdayım ama içerideyken de hep kalpten sizinle birlikteydim. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur."

Kaynak: ANKA

