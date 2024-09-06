Zeydan Karalar: Ekrem İmamoğlu\'na yapılanlar hukuka aykırı

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(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin, "Ekrem Başkan'ımız, Cumhuriyetine, devletine, milletine bağlı, İstanbul'da çok büyük hizmetler veren başarılı bir başkanımız. Ne yapmış, devletin temeline dinamit mi koymuş? Bunların konuşulması, tartışılması bile hukuk açısından, Türkiye açısından zül. Ne demiş de ceza alacak?" diye konuştu.

CHP'nin, tüzük değişikliklerinin ele alınacağı, ATO Congresium'da düzenlenen 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na katılan Zeydan Karalar, kurultay ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karalar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Her kurultay, CHP'liler için çok değerli. Tüzükte yenilikler var. Arkadaşlar konuşacaklar. İktidara giderken umarım her şey iyi olur" ifadelerini kullandı. Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"İktidar değişikliği olacak. Cumhur İttifakı gidecek, CHP'nin başını çektiği bir iktidar gelecek. Bizim arkadaşlarımızı susturmaya çalışıyorlar. Düşünün, söylemediği, 'söylemedim' dediği bir kelimeyle ilgili siyasi yasak getiriliyor. Herhalde bu Tanzanya'da bile olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir örneği yok. Bu da aslında hukukun geldiği noktayı gösteriyor. Ben öyle bir cezanın olma ihtimalini görmüyorum. Ama olursa, zaten tuz kokmuş olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ekrem Başkan'ımız, Cumhuriyetine, devletine, milletine bağlı, İstanbul'da çok büyük hizmetler veren başarılı bir başkanımız. Ne yapmış, devletin temeline dinamit mi koymuş? Bunların konuşulması, tartışılması bile hukuk açısından, Türkiye açısından zül. Ne demiş de ceza alacak?"