Zeydan Karalar: Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar hukuka aykırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeydan Karalar: Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar hukuka aykırı

Geniş Video İzle

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karalar, İmamoğlu'nun Cumhuriyetine, devletine, milletine bağlı, İstanbul'da büyük hizmetler veren başarılı bir başkan olduğunu belirterek, yapılanların hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

06.09.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin, "Ekrem Başkan'ımız, Cumhuriyetine, devletine, milletine bağlı, İstanbul'da çok büyük hizmetler veren başarılı bir başkanımız. Ne yapmış, devletin temeline dinamit mi koymuş? Bunların konuşulması, tartışılması bile hukuk açısından, Türkiye açısından zül. Ne demiş de ceza alacak?" diye konuştu.

CHP'nin, tüzük değişikliklerinin ele alınacağı, ATO Congresium'da düzenlenen 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na katılan Zeydan Karalar, kurultay ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karalar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Her kurultay, CHP'liler için çok değerli. Tüzükte yenilikler var. Arkadaşlar konuşacaklar. İktidara giderken umarım her şey iyi olur" ifadelerini kullandı. Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"İktidar değişikliği olacak. Cumhur İttifakı gidecek, CHP'nin başını çektiği bir iktidar gelecek. Bizim arkadaşlarımızı susturmaya çalışıyorlar. Düşünün, söylemediği, 'söylemedim' dediği bir kelimeyle ilgili siyasi yasak getiriliyor. Herhalde bu Tanzanya'da bile olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir örneği yok. Bu da aslında hukukun geldiği noktayı gösteriyor. Ben öyle bir cezanın olma ihtimalini görmüyorum. Ama olursa, zaten tuz kokmuş olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ekrem Başkan'ımız, Cumhuriyetine, devletine, milletine bağlı, İstanbul'da çok büyük hizmetler veren başarılı bir başkanımız. Ne yapmış, devletin temeline dinamit mi koymuş? Bunların konuşulması, tartışılması bile hukuk açısından, Türkiye açısından zül. Ne demiş de ceza alacak?"

Zeydan Karalar: Ekrem İmamoğlu\'na yapılanlar hukuka aykırı
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, İstanbul, İmamoğlu, Politika, Karalar, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydan Karalar: Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar hukuka aykırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:48:19. #1.11#
SON DAKİKA: Zeydan Karalar: Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar hukuka aykırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement