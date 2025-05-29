Zeydan Karalar: Türkiye Kanunsuzlukla Karşı Karşıya

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) – Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB'nin Olağan Meclis Toplantısı öncesi konuştu. Karalar, "Türkiye hiç görmediği kanunsuzlukla karşı karşıya. Keyfi uygulamalar, mahkeme kararı olmadan görevden almalar. Afiş toplamak için mahkeme kararı var mı? Yok. Bunların hepsi keyfi uygulama çok doğru ve kabul edilebilir değil" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise TBB'nin Olağan Meclis Toplantısı öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afiş yasağı ile ilgili konuştu. Karalar, şunları söyledi:

"Türkiye hiç görmediği kanunsuzlukla karşı karşıya. Keyfi uygulamalar, mahkeme kararı olmadan görevden almalar. Afiş toplamak için mahkeme kararı var mı? Yok. Bunların hepsi keyfi uygulama çok doğru ve kabul edilebilir değil."