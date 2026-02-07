Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'İ Adana İl Sınırında Karşıladı

(ADANA) - Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün Adanalılarla buluşacak. Niğde mitinginin ardından Adana'ya hareket eden Özgür Özel'i, il sınırında Zeydan Karalar karşıladı.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de yapıldı. Niğde mitinginin ardından tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Adana'ya hareket eden Özel'i, il sınırında Karalar karşıladı.