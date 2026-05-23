Zeytin Ağaçlarını Kurtaran Mühendis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytin Ağaçlarını Kurtaran Mühendis

Zeytin Ağaçlarını Kurtaran Mühendis
23.05.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Oğan, sökülen zeytin ağaçlarını taşıyarak doğayla uyumlu projeler geliştiriyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm işletmeciliği yapan inşaat mühendisi Ali Oğan, Balıkesir ve Çanakkale'de imar ve yol çalışmaları nedeniyle sökülen yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını arazisine taşıdı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde faaliyet gösteren işletmesinde doğayla uyumlu yaklaşım benimsediklerini anlatan Oğan, bahçedeki ağaçlara dokunmadan projeyi şekillendirdiklerini söyledi.

Medyada zeytin ağaçlarının kesilmesiyle ilgili haberlerden etkilendiğini belirten Oğan, özellikle Balıkesir'in Edremit bölgesi ile Çanakkale'de sökülen yüzlerce yıllık ağaçları kurtarmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

600 ila 1200 yıllık 20 zeytin ağacını yeni topraklarında yaşatmayı başardıklarını ifade eden Oğan, en büyük kaygılarının ağaçların farklı iklim ve toprak yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacağı olduğunu söyledi.

Tarım ve orman il müdürlükleri ile peyzaj uzmanlarından destek aldıklarını belirten Oğan, ilk yılın büyük stres içinde geçtiğini kaydetti.

Ağaçların yeniden filizlenip yaprak verdiğini gördüklerinde büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Oğan, bulundukları alanın atmosferini ve kültürünü değiştirdiklerini ifade etti.???????

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytin Ağaçlarını Kurtaran Mühendis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’nin de yönetim listesi belli oldu Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu
Bilgi Üniversitesi’nin kapısına kilit vuruldu Öğrenciler ayaklandı Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Manchester City’den Guardiola’ya unutamayacağı jest Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti

14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 14:48:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Zeytin Ağaçlarını Kurtaran Mühendis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.