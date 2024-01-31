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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilenler arasında M-4 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, el bombaları ve diğer silahlar bulunuyor.

31.01.2024 22:16
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilenler şu şekilde: 2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 25 adet el bombası, 19 adet şarjör, 1 adet kamera, 1 adet telefon, 2 adet telsiz, 1 adet termal dürbün" denildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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