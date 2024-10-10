Zeytin Hasadı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Zeytin Hasadı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Zeytin Hasadı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Balıkesir'de zeytin hırsızlıklarını önlemek için jandarma ve güvenlik güçleri devriye geziyor.

10.10.2024 16:21
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Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor.

Kolluk güçleri, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran ve Erdek ilçelerinde mart ayından itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikalarının yetkilileri ve zeytin işçilerinin tayfa başlarının katılımıyla güvenlik konusunda toplantı ve bilgilendirme faaliyetleri yaptı.

Jandarma, polis ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ise üreticiler, zeytinyağı fabrikaları, yol kenarında bulunan tezgahlar ile çarşı ve pazarlarda bulunan satıcıları 1 Ocak'tan bu yana düzenli olarak denetliyor.

Hasadın başladığı bugünlerde zeytin hırsızlıklarının önlenmesine yönelik jandarma asayiş, motosikletli asayiş, komando ve trafik timleri gece ve gündüz devriye faaliyetleri ile ana ve tali yollarda şok asayiş uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, gazetecilere, zeytinin sofraya ulaşmasının ardında bir yıllık emek olduğunu söyledi.

Meyvesi ve yağı son derece değerli bu ürünün korunmasının önemine işaret eden Semerci, "Tarla sahiplerinin her gün başında durmaları mümkün değil. Hırsızlık olaylarıyla üreticiler büyük zararlara uğrayabiliyor. Bunun önlenmesi açısından askerimizi tarlalarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Semerci, ürünün çalınmasının, üreticinin emeğinin heba olması anlamına geldiğini vurguladı.

Tek zeytinin bile çalınmaması için jandarmanın aldığı tedbirlerin çok değerli olduğunu dile getiren Semerci, "Çalınan mal heba olur, ne devlete ne millete ne o tarlanın üreticisine yarar. Hasat zamanında bir askerimizi, ekibimizi gördüğüm zaman hepsini evladım gibi görür ve güç alırım. Bunlar kötü niyetli insanlara da çok önemli bir gözdağıdır." diye konuştu.

"Daha önce çok hırsızlık oluyordu"

Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi de ürünlerinin tarlada korunmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Kendilerinin yetersiz kaldığı noktada İl Jandarma Komutanlığının toprağı, ağaçlarını, ürünlerini koruduğunu anlatan Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Sahada aktif komandolar, trafik ekipleri yol giriş çıkışlarında bize çok büyük destek oluyor. Jandarmanın bu uygulaması elimizi tabii ki güçlendirdi, geniş alanı daralttı. Bu da bize daha iyi kontrol imkanı sağlıyor. Zeytinliklerdeki bekçilerimiz daha güvenli oluyor. Bekçiler de kendini güvende hissediyor. Jandarmanın İHA'ları ve gece gündüz devriyeleri sayesinde hırsızlıklar azalmaya başladı. Bunun faydasını görüyoruz. Biz de sahadaki gözlemlerimizle bunları görüyoruz. İnşallah daha iyi seviyelere geleceğini ümit ediyoruz. Desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz."

Üretici Halil Eskizeybek, jandarmanın zeytin hırsızlığına karşı aldığı önlemlerden memnun olduklarını belirtti.

Hırsızlar için bunun caydırıcı olduğunu vurgulayan Eskizeybek, "Bu sene ekipler tarlalarda devamlı geziyor. Şu anda sıkıntı yok. Önceki yıllara görece iyi gidiyor. Daha önce çok hırsızlık oluyordu." dedi.

Çiftçi Alaattin Önem ise uygulamanın her yıl hasat döneminde devam ettirilmesini istedi.

Kaynak: AA

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