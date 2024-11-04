Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zeytin hırsızlarına karşı dronlarla denetimlerine devam ediyor.
Zeytin hasadının başladığı ilçede olabilecek hırsızlık olaylarına Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yaparak 24 saat önleyici kolluk hizmetlerine devam ederek zeytin hırsızlıklarına karşı aralıksız çalışmalar yürütüyor.
Zeytin depolama alanları ve zeytinliklerde zeytin hırsızlıklarının önlenmesi çalışmalarında ayrıca dronlar bölgede aktif olarak kullanılıyor.
Son Dakika › Güncel › Zeytin Hırsızlarına Drone Denetimi - Son Dakika
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