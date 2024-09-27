Zeytin Sektörü İçin Toplantı Düzenlendi

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik toplantı düzenlendi.

ATB Başkanvekili Halil Bülbül, borsada gerçekleştirilen toplantıda, her yıl sezon öncesi sektörün sorunlarını, zeytin ve zeytinyağı üretimini değerlendirdiklerini belirtti.

Toplantıdan çıkan sonuçları ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle de paylaştıklarını aktaran Bülbül, "Antalya zeytin konusunda geçmişi derinlere dayanan bir kent. Ancak zeytinde hak ettiği yerde değil. Borsa olarak tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişmesi ve rekabet şansını yakalayabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

ATB 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, geçen yıl 36 bin ton zeytin üreten Antalya'da bu yıl 55 bin ton civarında zeytin, 10 bin ton da zeytinyağı üretimi beklediklerini kaydetti. Zeytin rekoltesinde geçen yıl yüzde 30 artış beklediklerini anlatan Tan, verimin genç fidelerde yüksek, eski ağaçlarda ise düşük olduğunu bildirdi.

Toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, ATB 4. Meslek Komitesi üyeleri ile sektör paydaşları katıldı.