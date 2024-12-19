Zeytin Toplarken Elektrik Akımına Kapıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin toplarken elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.
Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Erdoğan (54), zeytin topladığı sırada hasat cihazının ağacın üzerindeki elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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