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Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kent Çalışmaları Ödülleri, bilimsel eserleri teşvik etmek amacıyla sahiplerine verildi. Ödül törenine Zeytinburnu Kaymakamı, Belediye Başkanı, YÖK üyesi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Ödül alanlar arasında sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Doç. Dr. Ender Peker, Dr. Damla Gürkan Anar ve Dr. Mehtap Özsoy da yer aldı.

Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu
14.12.2023 - 21:59,
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Zeytinburnu Belediyesince kente yönelik bilimsel eserleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen "3. Kent Çalışmaları Ödülleri" sahiplerine verildi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Zeytinburnu Kaymakamı Uslu, törendeki konuşmada, kentlerin büyük bir nüfus baskısı altında olduğunu belirterek, özellikle metropol şehirlerin yoğun nüfus stresini yaşadığını vurguladı.

Artan nüfusun kentlerde birçok alanda sorunları da artırdığını ifade eden Uslu, Kent Çalışmaları ödüllerinin Zeytinburnu, İstanbul ve tüm kentler için kıymetli fikirler ortaya koyduğuna inandığını kaydetti.

Ömer Arısoy ise Zeytinburnu Belediyesi olarak kültür belediyeciliği konusunda takdir gören iddialarının olduğunu ve bu konuda nitelikli işler yapmayı sürdürdüklerini söyledi. Bu tür ödül müesseselerinin zaman içerisinde anlam kazandığını ifade eden Arısoy, birçok alanda da teşvik edici ödüller verdiklerini dile getirdi.

Ödüller sahiplerini buldu

Ödül almaya hak kazanan isimleri belirleyen jüride Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun, Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Murat Şentürk, Prof. Dr. Murteza Bedir ve Prof. Dr. Zeynep Tarım yer aldı. Jüri, başvuru yapılan mimarlık, şehir ve bölge planlama, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, peyzaj mimarlığı gibi farklı disiplinlere ait 103 eseri değerlendirdi.

Tören sonunda, "Makale", "Doktora Tezi", "Kitap" ve "Jüri Özel Ödülü" olmak üzere 4 kategoride ödül almaya hak kazananların isimleri açıklandı.

Bu kapsamda, "Jüri Özel Ödülü" sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy'a verildi.

"Makale" kategorisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Peker, "Doktora Tezi" kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihi Bölümünden Dr. Damla Gürkan Anar, "Kitap" kategorisinde ise Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehtap Özsoy ödüle değer bulundu.

Kaynak: AA
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