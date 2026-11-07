Zeytinburnu'nda aracına saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası verildi

Zeytinburnu'nda aracına saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyeti, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüyü tespit etti. Sürücüye 180 bin lira para cezası verilirken aracı 60 gün trafikten men edildi, ehliyeti de 60 gün süreyle alındı.
Zeytinburnu'nda trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmada sürücünün E.M. (39) olduğu tespit edildi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası uygulandı.
E.M'ye ait araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, E.M'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?