Zeytinburnu\'nda Balık Ölümleri Kötü Kokuya Neden Oluyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Zeytinburnu'nda yaklaşık 4 gündür yaptığı çalışma dolayısıyla su akışını kestiği Çırpıcı Deresi'nde telef olan balıklar çevreye kötü koku yayıyor.

Kazlıçeşme Mahallesi'nden denize dökülen deredeki setin içinde kalan ve yüzeye çıkan ölü balıklar ekipler tarafından toplandı.

Derenin deniz bağlantısının kesilmesi nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığı, kalan bazı balıkların da martılar tarafından yendiği gözlendi.

İSKİ ekiplerinin ise bölgedeki çalışması devam ediyor.

"Burada balıklar öldüğü için kötü bir koku var"

Hafta sonunu fırsat bilerek piknik yapmak için derenin yanındaki Aytekin Kotil Parkı'na gelen vatandaşlar, kötü kokudan şikayetçi oldu.

Ailesiyle pikniğe gelen Tayfun Kızılkaya, derenin kapatıldığını ve balıkların hepsinin öldüğünü belirterek, bölgede şu anda pis bir koku olduğunu söyledi.

Artık derenin olduğu yere gelmeyeceklerini ifade eden Kızılkaya, "Balıkların hepsi şu anda deniz üstünde, ölü halde bulunuyor. Yani buranın yetkilisi kimse bir an önce bunu düzeltsin. Biz de rahat olalım. Sonuçta burası bir park yeri." dedi.

Zeytinburnu'nda oturan ve esnaflık yapan Oğuzhan Kuyumcu da yapılan yanlış temizlik çalışması yüzünden balıkların ölmesine tepki gösterdi.

Kuyumcu, 25 yıldır bu bölgede balık tuttuğunu belirterek, "Burayı kapattılar, herhangi bir yerden su gelmiyor. Daha önce ıslah edilmişti. Şimdi burası göl oldu. Haliyle balıklar oksijensiz kaldı. Oksijensiz kalınca da işte malum balık ölümleri gerçekleşti. Yani herhangi bir zehirlenme, kimyasal falan değil. Sadece buraya hapsettikleri için balıklar öldü. Yani burada yapılan bir yanlış var." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste AFAD, Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürmüştü.

İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürülmüştü.

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görülmüştü.