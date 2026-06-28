Zeytinburnu'nda Balık Ölümleri Kötü Kokuya Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'nda Balık Ölümleri Kötü Kokuya Neden Oluyor

Zeytinburnu\'nda Balık Ölümleri Kötü Kokuya Neden Oluyor
28.06.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ'nin çalışmaları sonucu su akışının kesildiği derede yüzlerce balık öldü, kötü koku yayılıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Zeytinburnu'nda yaklaşık 4 gündür yaptığı çalışma dolayısıyla su akışını kestiği Çırpıcı Deresi'nde telef olan balıklar çevreye kötü koku yayıyor.

Kazlıçeşme Mahallesi'nden denize dökülen deredeki setin içinde kalan ve yüzeye çıkan ölü balıklar ekipler tarafından toplandı.

Derenin deniz bağlantısının kesilmesi nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığı, kalan bazı balıkların da martılar tarafından yendiği gözlendi.

İSKİ ekiplerinin ise bölgedeki çalışması devam ediyor.

"Burada balıklar öldüğü için kötü bir koku var"

Hafta sonunu fırsat bilerek piknik yapmak için derenin yanındaki Aytekin Kotil Parkı'na gelen vatandaşlar, kötü kokudan şikayetçi oldu.

Ailesiyle pikniğe gelen Tayfun Kızılkaya, derenin kapatıldığını ve balıkların hepsinin öldüğünü belirterek, bölgede şu anda pis bir koku olduğunu söyledi.

Artık derenin olduğu yere gelmeyeceklerini ifade eden Kızılkaya, "Balıkların hepsi şu anda deniz üstünde, ölü halde bulunuyor. Yani buranın yetkilisi kimse bir an önce bunu düzeltsin. Biz de rahat olalım. Sonuçta burası bir park yeri." dedi.

Zeytinburnu'nda oturan ve esnaflık yapan Oğuzhan Kuyumcu da yapılan yanlış temizlik çalışması yüzünden balıkların ölmesine tepki gösterdi.

Kuyumcu, 25 yıldır bu bölgede balık tuttuğunu belirterek, "Burayı kapattılar, herhangi bir yerden su gelmiyor. Daha önce ıslah edilmişti. Şimdi burası göl oldu. Haliyle balıklar oksijensiz kaldı. Oksijensiz kalınca da işte malum balık ölümleri gerçekleşti. Yani herhangi bir zehirlenme, kimyasal falan değil. Sadece buraya hapsettikleri için balıklar öldü. Yani burada yapılan bir yanlış var." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste AFAD, Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürmüştü.

İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürülmüştü.

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görülmüştü.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Balık Ölümleri Kötü Kokuya Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:47
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
20:52
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 21:57:30. #7.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Balık Ölümleri Kötü Kokuya Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.