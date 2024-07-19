Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda yaşanan bir kavgada bir kişi darbedilerek öldürüldü. Edirne'de yakalanan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Kavga, alacak verecek meselesi yüzünden çıkmıştı. Ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi ve yakaladı. Şüpheliler, İstanbul'a getirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

19.07.2024 11:41
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Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin darbedilip öldürülmesine ilişkin Edirne'de yakalanan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazlıçeşme'de, 2 Temmuz'da bir araya gelen B.G. (52) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen B.G. ağır yaralandı.

Özel bir araçla hastaneye kaldırılan B.G, 8 Temmuz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araştırma yapan polis ekipleri, B.G'yi aracıyla ağır yaralı halde hastaneye götürdükten sonra kaçan şüphelilerin C.F.D. ile S.Y.Ç. olduğunu belirledi.

İki şüpheli, 12 Temmuz'da Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanıp İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Zeytinburnu, İstanbul, Edirne, Kavga, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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