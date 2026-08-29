Zeytinburnu'nda IETT Otobüsü Kaza Yaptı
İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı, 2 ölü, 16 yaralı. Otomobil sürücüsü gözaltında.
ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, İETT otobüsünün önüne sürerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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