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Zeytinburnu'nda Kafası Kesilmiş Ceset Bulundu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Kafası Kesilmiş Ceset Bulundu

Zeytinburnu'nda bir kişinin baltayla kafası kesilerek öldürüldüğü olayda, kesik başın atıldığı yerden bir kişinin atladığı belirlendi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan şüpheliyle ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytinburnu\'nda Kafası Kesilmiş Ceset Bulundu
23.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:54
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Zeytinburnu'nda baltayla kafası kesilmiş halde bir kişinin cesedi bulundu.

Seyit Nizam Mahallesi G4 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısından aşağı bir kesilmiş insan başı atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kesik başın atıldıktan sonra bir kişinin aynı yerden atladığını belirledi.

Yerde yaralı haldeki bu kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafası kesilen kişinin cesedini çatı katında buldu.

Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisinin daha sonra çatıdan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Polisin hastaneye kaldırılan kişi ile ölen şahsın kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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