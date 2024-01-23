Zeytinburnu\'nda Kavga Sonucu Başını Kesip Balkondan Atlayan Saldırgan

ZEYTİNBURNU'nda kavga ettiği arkadaşının başını balta ile kesen saldırgan daha sonra balkondan atladı.

Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beraber yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek 4'üncü kattaki dairenin balkonundan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla aynı balkondan aşağı atladı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından kafası kesilen kişinin cesedi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Mahalle sakinlerinden Baran Yakışan, "Yerde kafayı gördük. Daha sonra baltayla beraber biri atladı" dedi. Olayın tanıklarından Adil Gürbüz, "Arkadaşın yanından geliyordum. Kafa yere çarpıp yuvarlandı. Biz önce top sandık. O esnada bir ses daha geldi bir kişi yerdeydi. Yanında da balta vardı. Hatta ben top zannettiğim için süpürecektim. Bir baktım kafa, kan geliyor" diye konuştu.

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