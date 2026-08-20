Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşüm Başladı

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Çevre Bakanı, Zeytinburnu'nda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 3 sokakta eş zamanlı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahallenin görüntülerine yer vererek "İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, "Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kampanya kapsamında oturduğu 32 yıllık bina kentsel dönüşüme alınan Eyüp Diker de "Her an can korkusu yaşıyorduk. Başvurmamızın birinci nedeni zaten depreme dayanıklılık için." dedi.

Zeytinburnu'nda 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyası sürüyor.

Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi.

En çok talep alan ilçelerden olan Zeytinburnu'nda ise 515 riskli yapıda, 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

Öte yandan 3 sokağın eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdiği Seyitnizam Mahallesi'nde toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirilirken kalan 67 yapıdan karot alındı.

Mahallede, riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı ise eş zamanlı olarak Yarısı Bizden ile dönüşecek.

31 Aralık'a kadar uzatılan kampanyadan ev ve iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika

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