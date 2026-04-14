Zeytinburnu'nda Kısa Film Yarışması

Zeytinburnu Belediyesince toplumsal hafızayı sanatın gücüyle geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen "Direniş ve Adalet" temalı kısa film senaryo yarışmasına başvurular 15 Mayıs'ta sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genç senaristlere önemli fırsatlar sunan yarışmanın katılımcılarından, direniş ve adalet kavramlarını yalnızca tarihsel bir çerçevede değil, evrensel, insani ve vicdani boyutlarıyla ele alan özgün hikayeler geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışmanın seçici kurulunda yönetmen ve senarist Faysal Soysal ile Gülin Tokat ve Yıldız Ramazanoğlu yer alıyor.

Dereceye giren projelere 725 bin lira ödül verilecek

Birincinin 100 bin lira, ikincinin 75 bin lira, üçüncünün 50 bin lirayla ödüllendirileceği yarışmada kazanan senaryolar, 15 Temmuz'da yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Birinci seçilen senaryo 500 bin liralık yapım desteğiyle de profesyonel bir kısa filme dönüştürülecek. Ortaya çıkacak film, 15 Temmuz 2027'de düzenlenecek anma etkinliklerinde izleyiciyle buluşacak. Böylece yarışma kapsamında dereceye giren projelere verilecek ödül toplam 725 bin lira olacak.

Kültür sanat alanında kalıcı eserler üretmeyi amaçlayan yarışmaya dair detaylı bilgiye Zeytinburnu Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.