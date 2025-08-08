Zeytinburnu\'nda Motosiklet Kazası

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Ağustos'ta Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Okan Sonkaya (22) kullandığı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü Sonkaya, kafasını yol kenarındaki demir dubalara çarparak ağır yaralandı. Yaya ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altındaki Sonkaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç sürücünün cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.