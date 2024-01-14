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Zeytinburnu'nda Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin önündeki araca çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Zeytinburnu\'nda Otomobil Kazası: 4 Yaralı
14.01.2024 - 07:27,  Güncelleme: 07:27
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Zeytinburnu'nda otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

E-5 Yanyol Cevizlibağ mevkisi Merter yönünde seyreden 34 BOA 64 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen 34 ZU 8831 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ZU 8831 plakalı otomobil savrularak ters döndü.

Her iki otomobilde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yan yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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