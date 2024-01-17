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Zeytinburnu'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

ZEYTİNBURNU'nda park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 19.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde bulunan park halindeki bir otomobilde çıktı. İddiaya göre park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu\'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
17.01.2024 - 21:56,  Güncelleme: 21:57
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ZEYTİNBURNU'nda park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde bulunan park halindeki bir otomobilde çıktı. İddiaya göre park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Döküm

İBB kamera görüntüsü(yanma anı)

İBB kamera görüntüsü(itfaiye ekiplerinin söndürme anı)

Cep telefonu görüntüleri

Kaynak: DHA
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Merkezefendi, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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