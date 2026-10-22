Zeytinburnu'nda polise ateş açıp yaralanan şüphelinin 8 suç kaydı olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda polise ateş açıp yaralanan şüphelinin 8 suç kaydı olduğu öğrenildi

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Zeytinburnu'nda silahlı tehdit olayına ilişkin arama kararı kapsamında dün bir eve düzenlenen operasyonda polise ateş açan şüpheli yaralı yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesi yok; yanındaki kişi gözaltına alındı ve şüphelinin 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda, bir eve düzenledikleri operasyon sırasında kendilerine silahla ateş açan şüpheliyi yaralı olarak yakalayan polis ekipleri, yanındaki kişiyi de gözaltına aldı.

Dün, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı tehdit olayına ilişkin arama kararı kapsamında Veliefendi Mahallesi 2. Bağ Yolu Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Evde bulunan şüpheli Hakan U, polislerin geldiğini fark ederek, silahla ateş açtı.

Polislerin karşılık vermesi üzerine şüpheli yaralandı.

Şüpheliye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Evde bulunan Kader Ş. de gözaltına alındı.

Şüpheli Hakan U'nun narkotik ve asayiş suçlarından 8 kaydının olduğu öğrenildi.???????

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarZeytinburnu3. SayfaGözaltıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda polise ateş açıp yaralanan şüphelinin 8 suç kaydı olduğu öğrenildi - Son Dakika
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