Zeytinburnu'nda Tramvay Çarpıştı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Tramvay Çarpıştı

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Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı, 9 yaralı hastaneye kaldırıldı. Seferler kısıtlandı.

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, tramvayların karıştığı kazanın çevredeki araç trafiğine herhangi bir etkisinin olmadığı öğrenildi.

Metro İstanbul açıklaması

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: AA

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