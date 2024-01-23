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Ahmet YEŞİLMAN/İSTANBUL ZEYTİNBURNU Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda kavga: Bir kişi baltayla arkadaşının başını keserek balkondan attı - Son Dakika