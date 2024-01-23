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Zeytinburnu'nda kavga: Bir kişi baltayla arkadaşının başını keserek balkondan attı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kavga: Bir kişi baltayla arkadaşının başını keserek balkondan attı

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşanan kavgada, yabancı uyruklu bir kişi baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli ise elindeki baltayla balkondan atlayarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu\'nda kavga: Bir kişi baltayla arkadaşının başını keserek balkondan attı
23.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:00
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Ahmet YEŞİLMAN/İSTANBUL ZEYTİNBURNU Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye  kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda kavga: Bir kişi baltayla arkadaşının başını keserek balkondan attı - Son Dakika
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