Zeytinburnu\'nda Yangın: İtfaiye Müdahalede

Zeytinburnu'nda, 4 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin bodrum katındaki plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangının büyümesiyle bölgeye çevre ilçelerden de araç ve personel gönderildi.
Yaklaşık 4 saattir süren yangına ekiplerin 56 araç ve 156 personelle müdahalede bulunduğu öğrenildi.
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