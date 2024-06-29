Zeytinburnu'nda yolcuyu zorla indiren şoföre ceza

Zeytinburnu'nda yolcuyu zorla minibüsten indiren şoföre 4 bin 979 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu'nda bir minibüs şoförünün yolcuyu zorla araçtan indirdiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, minibüsün plakasından kimliğini belirledikleri sürücü İ.E'yi yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 4 bin 979 lira idari para cezası kesildi.
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