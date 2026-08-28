Zeytinburnu'ndaki Kaza: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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Zeytinburnu'ndaki Kaza: 1 Ölü, 17 Yaralı

Zeytinburnu\'ndaki Kaza: 1 Ölü, 17 Yaralı
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Zeytinburnu'nda bir otobüs, şerit değiştiren otomobile çarparak duvara çarptı. Soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) Zeytinburnu sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi üzerine bir otobüs site duvarına çarptı. Kazada bir yolcu öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İETT açıklama yaptı, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.48 sıralarında, Kennedy Caddesi'nin Zeytinburnu kesiminde seyir halindeki otomobilin aniden şerit değiştirmesi üzerine bir Özel Hal Otobüsü bir sitenin duvarına çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada bir yolcu öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İETT açıklama yaptı, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"... Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü duvara çarpmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 17 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

İETT açıklamasından da gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2026 tarihinde (bugün) BN1 Küçükçemece - Soğuksu hattında görev yapan Elit Karayolu Taşıma Şirketine ait Özel Halk Otobüsü, saat 16: 48'de Zeytinburnu mevkiinde önündeki sivil otomobilin aniden şerit değiştirmesi sebebiyle kaza yapmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak bir site duvarına çarpmıştır.

Kaza sebebiyle, ilk belirlemelere göre özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralıların durumu yakından takip edilmektedir. Söz konusu özel halk otobüsü kazası ile ilgili Kurumumuz ve Emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'ndaki Kaza: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

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