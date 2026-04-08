Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinköy'de Kader Değişiyor... Muratpaşa Belediyesi'nden Suçun Gölgesindeki Çocuklara Destek Hamlesi

08.04.2026 10:10  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya'da suç, yoksulluk ve sosyal kırılganlıklarla anılan Yeşildere Mahallesi ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de, çocuk ve gençleri suça sürükleyen risklere karşı kapsamlı bir mücadele başlıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçireceği "Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi (ZEYDAM)" projesi, mahallede yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Proje kapsamında çocuk ve gençlerin spor, sanat ve eğitim faaliyetleriyle desteklenerek farkındalık kazanmaları, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmaları ve bu etkinin zamanla yaygınlaşması hedefleniyor. ZEYDAM ile 8-14 yaş grubuna yönelik güçlü bir "sosyal koruma kalkanı" oluşturulması planlanıyor. Bu kalkanın suça bulaşmayı önleyici, kapsayıcı ve dönüştürücü bir etki taşıması amaçlanıyor.

Program çerçevesinde uygulanabilecek aktivitelerin ele alınması amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nde, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla bir proje toplantısı gerçekleştirildi.

Herkes bu mücadelede

ZEYDAM, veriye dayalı ve çok paydaşlı bir model olarak uygulanacak. Milli Eğitim, emniyet birimleri, muhtarlıklar, müftülük ve cemevi gibi yerel aktörlerin katkılarıyla yürütülecek projede, risk altındaki çocuklar ortak veri havuzuyla belirlenecek. Özellikle kronik devamsızlık yaşayan, disiplin sorunları bulunan ve sosyal izolasyon riski taşıyan 8-14 yaş grubundaki çocuklar öncelikli olarak programa dahil edilecek.

İlk adım risk analizi

Uygulamanın başlangıcında detaylı bir mevcut durum ve risk analizi yapılacak. İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulacak vaka havuzu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınacak veriler doğrultusunda risk altındaki çocuklar tespit edilecek. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda en yüksek risk grubunda yer alan 30 çocuk, projenin ilk etap katılımcıları olacak.

Yeni bir hayat modeli

ZEYDAM sadece takip değil, çocuklar ve gençler için alternatif bir yaşam yolu sunacak. Spor programları, sanat atölyeleri, eğitim destekleri, bölge dışı kamplar, turnuvalar ve sosyal etkinlikler hazırlanırken programın asıl hedefi çocuk ve gençlere güçlü bir aidiyet duygusu kazandırmak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:16:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.