Zhangshu\'da Geleneksel Çin Tıbbı Modernleşiyor

ZHANGSHU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhangshu kenti, yüzyıllardır Geleneksel Çin Tıbbı'nın önde gelen merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda kent, bu alandaki zengin mirasından yararlanarak, klasik reçetelere dayalı ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten şirketleri etkin biçimde destekledi.

Kentteki Geleneksel Çin Tıbbı şirketleri, üretimden depolamaya ve lojistiğe uzanan tüm süreçlerde akıllı teknolojileri benimseyerek bu kadim sağlık bilgeliğine yeni bir soluk kazandırdı.