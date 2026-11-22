Zhengzhou'da 30 bin metrekarelik alanda 14. Orta Çin Yatırım ve Ticaret Fuarı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
14. Orta Çin Yatırım ve Ticaret Fuarı, Çin'in Zhengzhou kentinde başladı. "Çin'in orta kesiminin yükselişini hızlandırmak amacıyla üç üs ve bir merkez inşa etmek" temasıyla düzenlenen fuar 30 bin metrekarelik sergi alanına sahip ve 23 Kasım'da sona erecek.
ZHENGZHOU, 22 Kasım (Xinhua) -- 14. Orta Çin Yatırım ve Ticaret Fuarı cumartesi günü Çin'in Zhengzhou kentinde başladı.
"Çin'in orta kesiminin yükselişini hızlandırmak amacıyla üç üs ve bir merkez inşa etmek" temasıyla düzenlenen fuar, 30.000 metrekarelik sergi alanına sahip.
Etkinlik 23 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?