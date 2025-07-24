Ziauddin Sardar İstanbul’da Postmodernizmi Tartıştı - Son Dakika
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Ziauddin Sardar İstanbul’da Postmodernizmi Tartıştı

Ziauddin Sardar İstanbul’da Postmodernizmi Tartıştı
24.07.2025 18:50
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Ziauddin Sardar, İstanbul'da postmodern yaşamın etkilerini ve Müslümanların karşılaştığı sorunları anlattı.

İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelen Pakistan asıllı İngiliz yazar ve kültür eleştirmeni Ziauddin Sardar, postmodern hayatı ve kavramlarını anlattı.

Fatih'te bulunan AKDEMİstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Sardar'ın Duruş Yayınları tarafından yayımlanan ve postmodern hayatın genetik şifresini çıkarmaya çalışan "A'dan Z'ye Postmodern Yaşam" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Programın moderatörlüğünü üstlenen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç, Ziauddin Sardar'ın çalışmasında, postmodern hayatta ortaya çıkan meseleleri önce analiz ettiğini, ardından da okuyucu bu analizleri değerlendirmesi için baş başa bıraktığını söyledi.

Dalkılıç, çalışmanın Müslümanların postmodern dünyada karşılaştıkları sorunları anlamak için bir "başvuru" niteliği taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okuyucu, Sardar'ın oldukça önemli meseleleri tarafsız bir şekilde ele alışına çok dikkat etmeli. Ziauddin Sardar'ın çok kültürlülüğün sorunlarına karşı eleştirel duruşu ve cesareti takdire şayandır. Kitap her ne kadar, günümüz tartışmalarını doğrudan ele almasa da postmodern dünyanın ortaya çıkardığı meselelerin ortaya çıkış ve bugüne geliş sürecini derli toplu bir şekilde okuyucuya sunuluyor. Sardar'ın oyundan yeme içme kültürüne kadar ele aldığı konular, hayatın her alanında yer alan önemli kavramlardır. Ziauddin Sardar'ın çalışması, postmodern hayatın eleştirisini ve bize dokunan boyutlarını doğru bir analizle ele alıyor."

"Postmodern kavramlar, sosyal hayat ve hakikatin ortadan kalkmasına yol açmıştır"

Ziauddin Sardar ise postmodern hayatın kritiğini yapmanın kolay olmadığını ifade ederek, söz konusu zorluklardan Müslümanların da etkilediğini dile getirdi.

Postmodern hayat formunun oldukça kuvvetli bir sistem olarak kendini dayattığının altını çizen Sardar, "Postmodern hayat biçimi, edebiyattan mimariye kadar kendini, kavramlarını herkese kabul ettirdi. Ne yazık ki Müslümanlar bu kavramları, küresel düzeyde geçerli entelektüel bir birlik içinde ele alamadı ve karşılayamadılar. Bu durum ise hepimizi fazlasıyla etkiledi. Aslında Müslümanlar bu kavramlara kendilerince önceden tedbir almışlardı fakat 1970'lerden sonraki hayat düzeni onları hiç beklemedikleri bir şekilde içine çekti. Müslümanlar ise ortaya çıkan bu dalgayla baş edemedi." dedi.

Sardar, postmodern hayatın iki önemli etkiyi ortaya çıkardığına işaret ederek, "Postmodern kavramlar, sosyal hayat ve hakikatin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Postmodernliğin sosyal hayatta ortaya koyduğu davranış biçimleri ne yazık ki artık kimsenin önüne geçemeyeceği bir anlama sahiptir. Öte yandan aynı kavramlar, hakikat ve değerlerin de altını oydu ve hakikatin peşinden gitmek bizden tamamen uzaklaşmış oldu. Bunlar üzerine fazlasıyla düşünmemiz gereken iki önemli sorundur." şeklinde konuştu.

"Postmodernizm, emperyalizmin yeni bir formudur"

Postmodernizmin, "emperyalizmin yeni bir formu" olduğu yorumunu yapan Sardar, şunları aktardı:

"Postmodern hayat içinde üretilen kavramlar, farklı yollarla her kültüre ulaşmış ve onları egemenliği altına almıştır. Gazze olaylarıyla birlikte sosyal hayat ve hakikatle ilgili meselelerin aynı amaca hizmet ettiği anlaşılmış oldu. Postmodern hayatın bize dayattığı kavramlar bir 'soykırım' anlayışı üzerine kurulmakta ve işletilmektedir. Şu anda Gazze başta olmak dünyanın birçok yerinde yaşadığımız durum da bunun net bir örneğidir."

Ziauddin Sardar, postmodern kavramların gücünü ve etkinliğini giderek arttığına dikkati çekerek, "Müslüman insanlar bu kavramların tezahürlerini ne yazık ki başlarına gelmeden anlamadılar. Kavramların etkilerini yaşadıklarında ise iş işten çoktan geçmişti. Örneğin postmodern hayatın gençler üzerindeki etkilerini iyi anlamak gerekiyor. Bu kavramlar hayatın her alanında büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Son yaşanan gelişmeler de bize bu durumun ciddiyetini daha net bir şekilde göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Postmodern kavramsallaştırma ve hayat tarzının artık "normallik çerçevesi" içinde ele aldığını söyleyen Sardar, "Artık hayatımızda post-normal bir hal aldı ve postmodern kavramlar hayatımızın normalleri halini aldı. Bütün bunları normalmiş gibi görmenin bedelleri çok ağır olacaktır. Bu kavramlar sanki hayatı kolaylaştırıyormuş gibi algılansa da evrensel ahlaki ve düşünsel değerler için büyük tehlike olarak görülmelidir." ifadelerini kullandı.

Sardar, "A'dan Z'ye Postmodern Yaşam" çalışmasının uzun bir emek sonunda ortaya çıktığını, çeviriyle Türkçeye kazandırılan kitabın, Türk okuyucular için faydalı olmasını arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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