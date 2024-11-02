Zigana Dağı'nda Kış ve Sonbahar Buluşması - Son Dakika
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Zigana Dağı'nda Kış ve Sonbahar Buluşması

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Gümüşhane’de Zigana Dağı, sonbahar ve kışı bir arada sunarak doğal bir güzellik sergiliyor.

02.11.2024 10:02
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Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor

GÜMÜŞHANE - Antik çağlardan beri ticaret yollarının kesişme noktasında olan ve 'Geçit' anlamına gelen Gümüşhane ile Trabzon arasındaki Zigana Dağı sonbaharı ve kışı birlikte yaşıyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca insanların kervanları ve yükleriyle birlikte limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde bulunan Zigana köyü, Türkiye'de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı köylerden birisi olarak biliniyor.

Kış mevsimi öncesinde bölgede bulunan onlarca çeşit ağacın yaprakları kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu renklerine dağların zirveleri ise beyaz renge bürünürken, köy içerisinden geçen tarihi Trabzon-Gümüşhane karayolu seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Zorlu virajlı eski karayolunun kenarında bulunan eski hanlar, tarihi köprüler ve eski binalarla birlikte fotoğrafçılara eşsiz fırsatlar sunan Zigana köyü sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile masalsı bir görsellik sunuyor.

"Sanal bir güzellik gibi ama gerçek"

Zigana Dağı'nda her mevsimin görsel bir şölen gibi yaşandığını ifade eden Yasin Hamdi Karabulut, " Zigana Dağı'nda arkamda kar var, aşağıya doğru indiğinizde de doğanın bütün renklerini görebiliyorsunuz. İnsanların burada doğa yürüyüşü yapabileceği alanlar var. Zigana Dağı sadece kış turizmi için değil, doğa turizmi için de çok uygun bir yer. İnsanları bu doğa harikasını görmeye davet ediyorum. Burada her dakika başka bir boyuta geçiyorsunuz, sarıdan sarının en ağır tonuna kadar, yeşilin her tonuna kadar, beyazdan beyazın en ağır tonuna kadar her rengi görme imkanınız var. Sanal bir güzelliği var gibi ama gerçek hayattayız" dedi.

"Bulunmaz bir doğa harikası"

Sonbaharın bütün tonlarını Zigana Dağı'nda bulabildiğini ifade eden Zeki Meral, "Karadeniz Bölgesi yeşiliyle, mavisiyle, deniziyle bulunmaz bir yer. Dağlarımız da öyle, vadilerde her türlü renge sahibiz. Tabi sonbahara doğru bu yeşil kırmızıya, sarıya ve başka tonlara dönüşüyor. Bu da çok güzel bir doğa harikası meydana getiriyor. Göz zevkimize çok güzel hitap ediyor, çok zevk alarak geliyoruz" diye konuştu.

Zigana Dağı\'nda Kış ve Sonbahar Buluşması
Kaynak: İHA

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